Warszawa to największy rynek mieszkaniowy w całej Polsce. Nawet pojedyncze dzielnice Warszawy pod względem podaży mieszkań są bardziej znaczące niż setki polskich miast. Trudno się zatem dziwić, że na terenie stolicy działają liczne agencje nieruchomości. Postanowiliśmy przedstawić między innymi ciekawe statystyki na temat liczby wspomnianych pośredników. Osoba szukająca agenta nieruchomości z Warszawy, na pewno nie może narzekać na brak dostępnych opcji. Niestety jakość usług takich warszawskich pośredników jest zróżnicowana. Postanowiliśmy wyjaśnić, dlaczego nie warto wybierać pierwszego agenta, który pokaże się w wyszukiwarce Google po wpisaniu np. fraz biuro nieruchomości Warszawa, agent nieruchomości Warszawa lub szybka sprzedaż nieruchomości Warszawa.

W stolicy działa prawie 900 biur nieruchomości

Wiele osób nie wie, że na pytanie, ilu agentów nieruchomości działa w Warszawie, można znaleźć bardzo konkretną odpowiedź. Narodowy Bank Polski regularnie informuje nas o tym, jak liczne są agencje nieruchomości z Warszawy. W corocznym raporcie wspomnianej instytucji znajdziemy dane o liczbie agentów działających w co najmniej jednej dzielnicy Warszawy. Wyniki analiz Narodowego Banku Polskiego mówią, że liczba stołecznych pośredników w ostatnim czasie zmieniała się następująco:

2013 rok - 934 aktywnych agentów nieruchomości

2014 rok - 962 aktywnych agentów nieruchomości

2015 rok - 831 aktywnych agentów nieruchomości

2016 rok - 848 aktywnych agentów nieruchomości

2017 rok - 845 aktywnych agentów nieruchomości

2018 rok - 871 aktywnych agentów nieruchomości

2019 rok - 898 aktywnych agentów nieruchomości

Podane powyżej wyniki mogą wydawać się bardzo wysokie nawet zważywszy na wielkość stołecznego rynku nieruchomości. Warto zatem wyjaśnić, że bardzo duża liczba agentów z Warszawy podawana przez NBP jest rezultatem przyjętej definicji pośrednika nieruchomości. Narodowy Bank Polski oprócz dużych agencji nieruchomości wziął pod uwagę również mniejsze agencje i osoby jednoosobowo wykonujące usługi w zakresie pośrednictwa nieruchomości. „Na dane NBP z 2020 r. trzeba będzie jeszcze nieco poczekać. Można jednak przypuszczać, że pandemia COVID-19 skutkowała wypchnięciem z rynku najmniej konkurencyjnych agentów” - przypuszcza Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl

Jakość usług agentów jest mocno zróżnicowana

O bardzo dużej liczbie stołecznych agentów mówią nam również wyniki wyszukiwania w Google. Po wpisaniu frazy biuro nieruchomości Warszawa, otrzymujemy aż 36 800 000 wyników. Tak duża liczba wyników wyszukiwania w Google niekoniecznie musi być korzystną sytuacją. Warto zdawać sobie sprawę, że znalezienie dobrego agenta nieruchomości na podstawie samych linków jest praktycznie niemożliwe. To ważna kwestia, bo deregulacja zawodu pośrednika nieruchomości skutkowała znaczącym zróżnicowaniem standardu świadczonych usług. Na rynku znajdziemy również takich pośredników, którzy biorą do swojego portfolio kilkadziesiąt mieszkań i biernie czekają aż sprzeda się co najmniej jedno z nich. „Takie „usługi” na pewno nie są warte prowizji i wzbudzają słuszne oburzenie właścicieli nieruchomości” - komentuje Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Na całe szczęście, można też znaleźć rzetelne agencje nieruchomości z Warszawy, które cechują się dobrymi opiniami klientów (widocznymi np. w Google). Niekoniecznie są to największe biura nieruchomości, gdzie panuje duża presja na szybką sprzedaż mieszkania kosztem jego ostatecznej ceny. Sztuką jest sprzedać mieszkanie szybko i na dobrych warunkach. Tego właśnie oczekują klienci. „Wśród nich od pewnego czasu można znaleźć coraz więcej osób, które kupiły nieruchomość w celach inwestycyjnych” - podsumowuje Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Źródło: Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl