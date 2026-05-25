Cudzoziemcy w Warszawie: padł rekord kupowanych przez nich mieszkań? Ponad 3000 nabytych „M”

Ostatnie kilka lat upłynęło pod znakiem napływu do Polski sporej liczby imigrantów zarobkowych - głównie zza wschodniej granicy, choć nie tylko. Wśród tej rzeszy pracujących znajdziemy osoby, które mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania lub domu (z kredytem albo nawet całkowicie gotówkowo). W tym kontekście warto wspomnieć, że niedawno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po raz kolejny opublikowało informacje dotyczące zakupu nieruchomości przez cudzoziemców. Można zatem sprawdzić, jak w świetle najnowszych statystyk wygląda liczba mieszkań kupowanych przez obcokrajowców. Leszek Markiewicz prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl) przygląda się dokładniej informacjom dotyczącym właśnie stolicy.

Artykuł w dużym skrócie:

W dalszym ciągu obowiązuje ustawa sprzed ponad 100 lat o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jej przepisy mocno się jednak zmieniły. Obecnie zakup przez obcokrajowca typowego lokalu nie wymaga uzyskiwania pozwolenia.

W 2025 r. na terenie Warszawy cudzoziemcy podobnie jak poprzednio kupili ponad 3000 lokali mieszkalnych. Widoczny był jednak pewien spadek względem roku 2024.

Agencje nieruchomości działające na terenie Warszawy oraz innych dużych miast muszą się przygotować na to, że coraz częściej ich klientami będą właśnie obcokrajowcy.

Leszek Markiewicz prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl) poniżej prezentuje inne ważne informacje dotyczące zakupów mieszkań przez cudzoziemców.

Ustawa z 1920 r. wciąż jest ważna, ale nie restrykcyjna

Zanim zaprezentujemy dane z najnowszego sprawozdania MSWiA warto wyjaśnić, dlaczego taki dokument jest w ogóle przedstawiany co roku Sejmowi. Mianowicie, wymóg corocznej, sejmowej prezentacji statystyk przewiduje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Ten ponad stuletni akt prawny, był oczywiście wielokrotnie nowelizowany. Jego obecne przepisy nie przewidują szczególnych uciążliwości dla cudzoziemców przy zakupie nieruchomości mieszkaniowych. Przykładowo, odrębny lokal mieszkalny obcokrajowiec (nie tylko z krajów UE/EFTA) może zakupić bez konieczności uzyskiwania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Ta zasada nie dotyczy lokali położonych w strefie nadgranicznej, co jednak nie ma znaczenia w stolicy” - wyjaśnia Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy, NieruchomosciSzybko.pl.

W 2025 r. nie było rekordu liczby sprzedanych mieszkań

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w swoim rocznym sprawozdaniu informuje między innymi, ile lokali mieszkalnych zostało zakupionych przez obcokrajowców. Warto skupić się właśnie na mieszkaniach, bo w Warszawie stanowią one zdecydowaną większość obrotu z rynku nieruchomości mieszkaniowych (prawdopodobnie ponad 90%). Statystyki MSWiA wskazują, że po zsumowaniu lokali mieszkalnych kupowanych zarówno bez pozwolenia, jak i z zezwoleniem, Warszawa zdecydowanie przoduje w kraju pod względem liczby transakcji zakupu mieszkań przez cudzoziemców. Liczba takich transakcji mieszkaniowych w kolejnych latach zmieniała się następująco:

2020 rok - 1704 transakcje (cudzoziemcy jako osoby fizyczne - 1529 transakcji, osoby prawne z zagranicy - 175 transakcji)

2021 rok - 2541 transakcji (osoby fizyczne - 2320, osoby prawne - 221)

2022 rok - 3710 transakcji (osoby fizyczne - 2555, osoby prawne - 1155)

2023 rok - 2904 transakcje (osoby fizyczne - 2607, osoby prawne - 297)

2024 rok - 3535 transakcji (osoby fizyczne - 3045, osoby prawne - 490)

2025 rok - 3137 transakcji (osoby fizyczne - 2999, osoby prawne - 138)

Jak widać, miniony rok nie przyniósł rekordu liczby warszawskich mieszkań kupowanych przez cudzoziemców. Wynik na poziomie ponad 3100 mieszkań był jednak znacznie większy niż w 2020 r. oraz latach wcześniejszych. Natomiast na rekord z 2022 r. prawdopodobnie wpłynęła rozpoczęta, pełnoskalowa wojna za wschodnią granicą i największa, początkowa fala emigracyjna z Ukrainy. Nie ma jawnych statystyk o podziale narodowościowym obcokrajowców kupujących mieszkania z Warszawy. Takie dane są dostępne tylko dla całego kraju. „Można jednak przypuszczać, że dużą rolę w stolicy odgrywają nabywcy z Ukrainy oraz Białorusi. Zauważalni są też kupujący np. z paszportem Indii”- wymienia Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy, NieruchomosciSzybko.pl.

W stolicy cudzoziemiec kupuje średnio 56 m kw. mieszkania

Wykorzystując dane MSWiA możemy obliczyć, jaką powierzchnię miał w 2025 r. przeciętny lokal mieszkalny kupowany przez cudzoziemca na terenie Warszawy. Czy można mówić o zaskoczeniu? Raczej nie, ponieważ ubiegłoroczne statystyki wskazują, że przeciętne „M” zakupione przez obcokrajowca w Warszawie liczyło sobie 56 metrów kwadratowych. To wynik bardzo zbliżony do rynkowej średniej - nie tylko z Warszawy, ale również pozostałych dużych miast. „Oczywiście, obcokrajowcy jako nabywcy są bardzo zróżnicowaną grupą o różnych możliwościach finansowych i potrzebach, więc zdarzają się zakupy lokali zarówno znacznie mniejszych, jak i większych od typowego metrażu (50 mkw. - 60 mkw.)” - komentuje Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy, NieruchomosciSzybko.pl.

Agencje gotowe na obsługę większej liczby cudzoziemców?

Statystyki MSWiA dotyczące liczby transakcji nieruchomościowych z udziałem cudzoziemców potwierdzają, że warszawskie biura nieruchomości bardziej niż jeszcze 5 - 6 lat temu muszą być gotowe na obsługę cudzoziemców - jako kupujących lub sprzedających nieruchomości. „To oznacza między innymi konieczność tłumaczenia obcokrajowcom pewnych aspektów transakcji i finansowania zakupu lokum, które mogą być nieco inne względem ich ojczystego kraju” - podsumowuje Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy, NieruchomosciSzybko.pl.

Źródło: Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy, NieruchomosciSzybko.pl.